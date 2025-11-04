 Отец погибшего в страшной аварии 16-летнего парня: Главная вина - на отце Эльвина, который дал ребенку автомобиль - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Отец погибшего в страшной аварии 16-летнего парня: Главная вина - на отце Эльвина, который дал ребенку автомобиль - ВИДЕО

First News Media21:01 - Сегодня
Отец погибшего в страшной аварии 16-летнего парня: Главная вина - на отце Эльвина, который дал ребенку автомобиль - ВИДЕО

Родственники 16-летнего Исби Алиева, погибшего в страшной аварии в Гёйгёле, рассказали о произошедшем.

Отец погибшего рассказал Baku TV, что его сын вышел из дома по просьбе друзей:

«Он сидел дома, друзья позвонили и позвали его. Он вышел, пошёл с ними и не вернулся. Трое были одноклассниками, один - другом. Несовершеннолетнему нельзя давать машину. Главная вина - на отце, который дал ребёнку автомобиль».

Бабушка погибшего сказала, что мечты её внука о будущем остались несбывшимися:

«Мой внук учился в 11-м классе, у него были мечты, он хотел учиться в Академии спорта. В чём была наша вина? В чём вина этих детей? Почему они лишили нас счастья?!»

Отметим, что в результате аварии 27-летний водитель Элвин Мамедов и 16-летний пассажир Исби Алиев погибли на месте. Другие два пассажира — 17-летний Санан Эсгаров и 16-летний Тунар Сулейманов — получили травмы различной степени тяжести.

