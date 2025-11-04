 Посвященные Дню Победы военные парады пройдут в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Ханкенди, Шуше и Лачине | 1news.az | Новости
Общество

Посвященные Дню Победы военные парады пройдут в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Ханкенди, Шуше и Лачине

First News Media20:05 - Сегодня
Согласно утверждённому плану министра обороны Азербайджанской Республики, в честь пятой годовщины Дня Победы на центральных улицах, проспектах и на площадях таких городов как Баку, Сумгайыт, Нахчыван, Ханкенди, Шуша и Лачин будут организованы шествия с участием военных оркестров.

Об этом говорится в информации пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

6 ноября с 10:00 до 12:00 военнослужащие пройдут торжественным маршем по следующим маршрутам:

Баку:

  • Аллея Шехидов – комплекс «Огненные башни» – метро «Ичеришехер» – Крепостные ворота – Государственный кукольный театр – площадь Азнефть – памятник Бахраму Гуру;
  • Парк Г.Мусабекова – улица Абдуррагима бея Ахвердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – проспект Парламента – Аллея Шехидов;
  • Спортивно-развлекательный центр «Olimpik Star» – улица Самеда Вургуна – Парк офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец Гейдара Алиева – памятник И.Насими – проспект Нефтяников.

Сумгайыт:

  • Территория Приморского бульвара.

Нахчыван:

  • От пересечения улиц Дильгама Пишевари, Азиза Алиева и проспекта Гейдара Алиева до «Парка Победы».

Ханкенди, Лачын и Шуша:

  • Центральные улицы и проспекты городов.
