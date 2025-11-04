Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который меняет порядок призыва на военную службу.

Об этом сообщается сегодня, 4 ноября, на сайте «Парламентской газеты».



С 2026 года призыв будет проводиться непрерывно в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. В этот период будут осуществляться все необходимые процедуры: медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии.



Однако сама отправка новобранцев к месту службы сохранится в прежние сроки — весной и осенью, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Таким образом, фактическое прибытие призывников к частям останется двухфазным.



