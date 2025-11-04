В возрасте 84 лет умер бывший вице-президент США Дик Чейни.

С 2001 по 2009 Дик (Ричард) Чейни занимал пост вице-президента при Джордже Буше-младшем. В администрации президента Буша-старшего в конце 1980-х годов Чейни возглавлял Министерство обороны.

Чейни считали одним из наиболее влиятельных политиков Республиканской партии США и одним из самых могущественных членов американской президентской администрации «нулевых» годов.

В прошлом он также занимался бизнесом и возглавлял совет директоров американской оборонной компании Halliburton.

На посту вице-президента Чейни был намного более влиятельным и заметным, чем обычно бывают люди, занимающие эту должность.

«Я — злой гений, сидящий в углу, и никто не видит, как я выхожу из своей норы? — шутил он о своей репутации тайного манипулятора. — Вообще-то, это хороший вариант, работать так».

Во время президентской кампании 2024 года он поддержал кандидатку от Демократической партии Камалу Харрис, а его дочь Лиз Чейни — одна из самых ярких оппонентов нынешнего президента Дональда Трампа в Республиканской партии.

Чейни считался архитектором «войны против террора», которую Джордж Буш-младший начал после нападения на США 11 сентября 2001 года.

Он также активно выступал за вторжение западных войск в Ирак, начавшееся в 2003 году.

Истчник: BBC