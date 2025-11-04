 Киев и Баку обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Киев и Баку обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа

First News Media20:22 - Сегодня
Киев и Баку обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа

Украина ведет переговоры с Азербайджаном по заключению долгосрочного контракта на поставки газа.

Об этом в интервью Report заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Мы ведем переговоры по этому вопросу и стремимся к более тесному сотрудничеству в энергетическом секторе между нашими странами", - сказал он.

Гусев напомнил, что между двумя странами был заключен первый контракт на поставки азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору.

"Мы надеемся на дальнейшие шаги в развитии сотрудничества в [сферах] энергетики, двусторонней торговли, гуманитарной сфере, образования..<...> Мы понимаем, что у нас есть общие интересы в области энергетической независимости и энергоэффективности в регионе Центральной и Восточной Европы, что также будет очень интересно для Азербайджана", - подчеркнул дипломат.

Гусев также поблагодарил Азербайджан за оказание Украине гуманитарной помощи.

"Мы очень ценим поддержку Азербайджана в виде гуманитарной помощи и поставок электрооборудования, в котором мы так нуждаемся, и надеемся на продолжение этого сотрудничества", - заключил посол.

Как сообщалось, украинская Группа компаний "Нафтогаз" в июле 2025 года подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, на закупку азербайджанского природного газа.

Поделиться:
208

Актуально

Повестка Президента

Наука как стратегический приоритет: главные месседжи Президента на юбилее НАНА

Экономика

Киев и Баку обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа

Политика

В Баку состоялись конструктивные переговоры между дипломатами Азербайджана и ...

Xроника

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Экономика

Киев и Баку обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа

В Азербайджане электромобили могут обложить налогом

Микаил Джаббаров: в SOCAR ранее наблюдались беспорядок и неэффективность

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $82,5 млрд

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Азербайджан и КНР обсудили сотрудничество в сфере туризма

ОПЕК+ может в декабре нарастить добычу на 137 тыс. баррелей в сутки

Фактический рост добычи «восьмерки» ОПЕК+ в декабре составит 101 тыс. б/с

«Medinex 2025» начала свою работу - ФОТО

Последние новости

Джейхун Байрамов встретился с главой Алжирской национальной народной ассамблеи - ФОТО

Сегодня, 21:20

Отец погибшего в страшной аварии 16-летнего парня: Главная вина - на отце Эльвина, который дал ребенку автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 21:01

Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу

Сегодня, 20:40

Киев и Баку обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа

Сегодня, 20:22

Посвященные Дню Победы военные парады пройдут в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Ханкенди, Шуше и Лачине

Сегодня, 20:05

В Геранбое предотвращена помолвка несовершеннолетней

Сегодня, 19:47

В Баку состоялись конструктивные переговоры между дипломатами Азербайджана и Франции - ФОТО

Сегодня, 19:35

Стало известно, под каким номером Азербайджан выступит на «Детском Евровидении-2025» - ФОТО

Сегодня, 19:20

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Сегодня, 19:05

Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушки

Сегодня, 18:30

Пожар в многоэтажке в Бинагади потушен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Азербайджанский охотник пронес на плече 400-килограммового нильского крокодила

Сегодня, 18:05

Еще один шаг экосистемы Bir в развитии торговой отрасли - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:54

Еврокомиссия: Процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен

Сегодня, 17:40

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Сегодня, 17:28

В Азербайджане электромобили могут обложить налогом

Сегодня, 17:24

Обнародован график работы школ по случаю ноябрьских праздников

Сегодня, 17:11

Ильхам Алиев утвердил Соглашение о внедрении опыта ASAN xidmət в Пакистане

Сегодня, 17:03

В Азербайджане создается информационная система «Судебная экспертиза»

Сегодня, 16:55
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10