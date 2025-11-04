Киев и Баку обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа

Украина ведет переговоры с Азербайджаном по заключению долгосрочного контракта на поставки газа.

Об этом в интервью Report заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Мы ведем переговоры по этому вопросу и стремимся к более тесному сотрудничеству в энергетическом секторе между нашими странами", - сказал он.

Гусев напомнил, что между двумя странами был заключен первый контракт на поставки азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору.

"Мы надеемся на дальнейшие шаги в развитии сотрудничества в [сферах] энергетики, двусторонней торговли, гуманитарной сфере, образования..<...> Мы понимаем, что у нас есть общие интересы в области энергетической независимости и энергоэффективности в регионе Центральной и Восточной Европы, что также будет очень интересно для Азербайджана", - подчеркнул дипломат.

Гусев также поблагодарил Азербайджан за оказание Украине гуманитарной помощи.

"Мы очень ценим поддержку Азербайджана в виде гуманитарной помощи и поставок электрооборудования, в котором мы так нуждаемся, и надеемся на продолжение этого сотрудничества", - заключил посол.

Как сообщалось, украинская Группа компаний "Нафтогаз" в июле 2025 года подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, на закупку азербайджанского природного газа.