Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля - ФОТО
4 ноября в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.
В рамках встречи Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью школы, учебным процессом, музыкальными кабинетами и творческими успехами талантливых учеников.
Затем была представлена художественная концертная программа с участием учащихся школы.
В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.
В заключение Лейла Алиева сфотографировалась на память с коллективом школы.
