Общество

Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля - ФОТО

First News Media23:00 - Сегодня
Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля - ФОТО

4 ноября в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля состоялась встреча с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

В рамках встречи Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью школы, учебным процессом, музыкальными кабинетами и творческими успехами талантливых учеников.

Затем была представлена художественная концертная программа с участием учащихся школы.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.

В заключение Лейла Алиева сфотографировалась на память с коллективом школы.

