В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушки

В Балакенском районе по подозрению в похищении 17-летней девушки задержаны 50-летний Самир Рагимов, ранее судимый 26-летний Тогрул Самедли и 21-летний Нихат Гараев.

Как сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, потерпевшая была найдена сотрудниками полиции и передана родственникам.

Установлено, что приехавший из-за рубежа несколько дней назад Самир Рагимов вместе с другими задержанными похитил девушку с целью женитьбы.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.