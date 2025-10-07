Арестовича заново объявили в розыск в России

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович был заново объявлен в розыск в России.

Об этом говорят данные базы МВД РФ, передает РИА Новости.

«Арестович Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — указано в материалах ведомства.

Ранее Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак похвалил президента РФ Владимира Путина как «квалифицированного игрока». Если бы Арестович был «руководителем России», добавляет бывший советник офиса украинского лидера, то был бы «жестче, чем Путин».

Арестович также анонсировал уголовный процесс против Владимира Зеленского.

Источник: Lenta.ru