Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе? - ФОТО - ВИДЕО

Бывшие супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе вышли на красную дорожку, что спровоцировало слухи об их возможном воссоединении.

Пара воссоединилась на нью-йоркской премьере мюзикла «Поцелуй женщины-паука» в минувший понедельник - это их первое совместное публичное появление после официального развода, оформленного в январе, сообщает 1news.az со ссылкой на Entertainment Tonight.

«Я бы и не подумал пропустить такое событие. Это именно та роль, о которой Дженнифер мечтала всю карьеру, и в этом фильме она великолепна», - цитирует ET Б.Аффлека, выступившего одним из продюсеров драматического мюзикла.

В фильме Kiss of the Spider Woman Дженнифер Лопес играет Ингрид Луну (Ingrid Luna) - легендарную экранную диву, которая появляется в мечтах и фантазиях одного из заключённых, Луиса Молины, роль которого исполняет Тонатиу. Кроме того, Дж.Лопес также исполняет роли Авроры и Spider Woman, то есть, она играет несколько персонажей в «фильме-внутри-фильма».