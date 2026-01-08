Стали известны подробности ареста Эльшада Хосе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня стало известно о том, что азербайджанский рэпер Эльшад Хосе был арестован в административном порядке на 15 суток.

В МВД 1news.az подтвердили, что рэпер употреблял нецензурные выражения на улице Ш.Гурбанова в Ясамальском районе столицы и не подчинился законным требованиям полиции – в отношении него был составлен протокол и направлен для рассмотрения в Ясамальский районный суд.

Напомним, что Э.Хосе был признан виновным по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях:

- Статья 510. Мелкое хулиганство

- Статья 535.1. Злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка.

Известный азербайджанский рэпер Эльшад Хосе признан виновным по статьям 510 и 535.1 Кодекса об административных правонарушениях и арестован на 15 суток в административном порядке.

Новость об аресте артиста 1news.az сообщает со ссылкой на Qaynarinfo.az – отмечается, что причиной ареста стали нецензурные выражения, использованные Эльшадом Хосе на улице Ш.Гурбанова в Ясамальском районе.

Известно, что рэпер подал апелляцию в Бакинский апелляционный суд, чтобы быть освобожденным из-под ареста. В суде Э.Хосе отметил, что женат, является общественным деятелем и проходит лечение, и просил оказать содействие.

Суд по делу об административном правонарушении не удовлетворил апелляцию Э.Хосе.