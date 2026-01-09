Состояние здоровья Анджелины Джоли ухудшилось на фоне суда с Питтом

Состояние здоровья Анджелины Джоли вызывает серьёзную обеспокоенность у её близкого окружения.

Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, причиной ухудшения самочувствия актрисы стал затянувшийся финансово-юридический конфликт с Брэдом Питтом, который продолжается уже несколько лет.

По данным инсайдеров, первые проблемы со здоровьем у Джоли появились ещё в 2021 году. Отмечается, что длительный стресс, связанный с судебными разбирательствами, оказался настолько серьёзным, что актриса испытывала опасения за своё физическое состояние.

В последнее время ситуация, по словам источников, стала более тревожной. Дети Анджелины Джоли серьёзно обеспокоены состоянием матери и стараются не оставлять её одну. Сообщается, что в доме актрисы практически всегда находится кто-то из близких, оказывая ей поддержку и помощь. Чаще всего рядом с матерью бывает её старшая дочь Захара.

«Ей никогда не было так тяжело. Дети очень переживают за мать и стараются постоянно быть рядом», — приводит слова источников одно из зарубежных изданий.

При этом сама Джоли, как отмечается, пытается сохранять спокойствие и уверяет близких, что справляется с ситуацией самостоятельно. Вместе с тем источники утверждают, что актриса глубоко тронута вниманием и заботой со стороны своих детей и переживает из-за того, что причиняет им дополнительное беспокойство.

Очередным поводом для обострения конфликта между Джоли и Питтом, по данным СМИ, стала французская винодельня Château Miraval. Ранее сообщалось, что Брэд Питт подал иск против бывшей супруги, требуя компенсацию в размере 35 миллионов долларов. Он утверждает, что Джоли продала свою долю в бизнесе без его согласия, что, по его мнению, нанесло ему финансовый ущерб.