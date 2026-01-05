Задержан звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр - ВИДЕО

В Турции продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках расследования по данному скандальному делу был задержан турецкий актёр Догукан Гюнгёр, являющийся звездой сериала «Kızılcık şerbeti» (Клюквенный шербет), сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что прошедшие в конце 2025 года в Стамбуле полицейские операции затронули широкий круг известных лиц - певцов, бизнесменов, актёров, медийных личностей и блогеров.

