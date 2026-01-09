Звезда сериала «Yalı çapkını» Эмре Алтуг станет участником DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

Популярный турецкий певец и актер, звезда сериала «Yalı çapkını» Эмре Алтуг станет одним из звездных участников международного песенного фестиваля DREAM FEST 2026.

В 2026 году международный музыкальный фестиваль DREAM FEST пройдет на побережье Каспийского моря в Sea Breeze в период с 23 по 26 июля.

Организаторы предстоящего мероприятия назвали имя очередного звездного участника - им станет звезда турецкого шоу-бизнеса, исполнитель хита «Bu kadar mı» Эмре Алтуг, который появится на фестивальной сцене 24 июля.

Напомним, что в этот же день на фестивале состоится выступление одного из самых популярных турецких певцов – Эдиса.