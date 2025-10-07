Число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 67

Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 67, поиск выживших завершен, сообщили спасатели.

Многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в момент, когда ученики собирались на дневную молитву в прошлый понедельник. Ранее сообщалось о 63 погибших.

"Из общего числа в 171 человек - 67 погибли", - заявил директор по операциям команды спасателей адмирал Брамантйо на пресс-конференции, транслировавшейся на YouTube-канале Национального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (BNPB).

По его словам, в случае 8 погибших детей обнаружить удалось только отдельные части тела.

"Сегодня девятый день, мы завершаем проведение поисково-спасательной операции", - добавил маршал армии Мохаммад Сяфий. По его словам, поисками была охвачена вся территория завалов.

Источник: РИА Новости