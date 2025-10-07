Джейхун Байрамов: Маршрут TRIPP - важный шаг в диверсификации связей в нашем регионе

Сотрудничество стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в энергетической сфере открывает большие перспективы.

Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале во вторник.

«Сотрудничество открывает большие перспективы. Азербайджан уже много лет вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы и более обширной географии посредством трансрегиональных проектов. Настало время обогатить наше успешное партнерство в области традиционной энергетики новыми элементами сотрудничества», - сказал Д.Байрамов.

Он отметил важность создания маршрута TRIPP, который обеспечит сообщение между Азербайджаном и Нахчываном.

«Чтобы наше сотрудничество было более содержательным и устойчивым, мы должны укреплять наш экономический потенциал и развивать взаимные инвестиции и торговлю между членами нашей организации», - указал азербайджанский министр.

Министр отметил, что государства-члены ОТГ играют роль моста между европейским и азиатским континентами, организуя с географической точки зрения естественные транспортные, логистические и транзитные линии: «По этой части у государств-членов ОТГ имеются огромные возможности. Эта линия также является неотъемлемой частью Среднего коридора. Объявление в рамках Вашингтонского саммита маршрута TRIPP, который обеспечит беспрепятственное передвижение между западными регионами Азербайджана и Нахчываном через Зангезурский коридор, также является важным шагом с точки зрения диверсификации связей в нашем регионе».

Источник: Азертадж