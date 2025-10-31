 От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану | 1news.az | Новости
Общество

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Феликс Вишневецкий17:28 - Сегодня
В ноябре происходит изменение общей атмосферной циркуляции. Количество пасмурных и облачных дней увеличивается – в результате частого проникновения холодных воздушных масс на территорию температура воздуха значительно понижается.

Ожидается, что в этом году средняя месячная температура воздуха в ноябре будет в основном близка к климатической норме, сообщает 1news.az со ссылкой на Национальная служба гидрометеорологии.

Количество осадков за месяц, как ожидается, также будет в пределах климатической нормы, а в некоторых районах - немного выше. В первые дни первой декады месяца на территории страны ожидается стабильная, преимущественно без осадков погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит +10…+12 °C, что близко к климатической норме. Ночью температура будет колебаться в пределах +5…+10 °C, днём - +14…+19 °C, в отдельные дни - до +24 °C. Количество осадков за месяц ожидается близким к климатической норме, а местами немного выше (норма - 28–38 мм).

В городе Нахчыван, а также в Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре средняя месячная температура воздуха составит +6…+9 °C, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +2…+7 °C, в отдельные дни - до 0 °C, днём - +10…+15°C, в отдельные дни - до +18 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы (норма - 18–28 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесане и Гядабее ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит +4…+7 °C, что близко к климатической норме. Ночью температура будет колебаться в пределах +2…+7 °C, в отдельные дни ожидаются заморозки до -3 °C, днём - +7…+12 °C, в отдельные дни - до +18 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется близким к климатической норме, а местами немного выше (норма - 27–34 мм).

В Восточном Зангезуре - в Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачыне и Зангилане - средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +4…+9 °C, что также близко к климатической норме. Ночью температура составит +2…+6 °C, в отдельные дни возможны заморозки до -4 °C, днём - +5…+10 °C, в отдельные дни - до +15…+18 °C. Количество осадков за месяц ожидается в пределах климатической нормы (норма - 34–35 мм).

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Тертере и Физули средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +8…+11 °C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит +3…+8 °C, днём - +12…+17 °C, в отдельные дни - до +20…+25 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется близким к климатической норме, а местами немного выше (норма - 15–24 мм).

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязани, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +5…+9 °C, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит +2…+7 °C, днём — +8…+13 °C, в отдельные дни - до +15…+20 °C. В горных районах ночью ожидается +1…+5 °C, в отдельные дни - до –5 °C, днём - +5…+10 °C, местами возможны заморозки до -2 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах климатической нормы, а местами немного выше (норма - 29–73 мм).

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +9…+12 °C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит +4…+9 °C, днём - +13…+18 °C, в отдельные дни - до +23 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется близким к климатической норме, а местами немного выше (норма - 25–45 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +8…+12 °C, что также близко к климатической норме. Ночью температура составит +6…+11 °C, днём - +13…+18 °C, в отдельные дни - до +22 °C. В горных районах ночью ожидается +2…+7 °C, в отдельные дни - до –2 °C, днём - +5…+10 °C, в отдельные дни - до +15 °C. Количество осадков за месяц прогнозируется близким к климатической норме, а местами немного выше (норма – 55-170 мм).

