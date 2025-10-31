Ахмед Аш-Шараа отчитал сирийских чиновников за показную роскошь

Президент Сирии Ахмед Аш-Шара с иронией прокомментировал приезд более сотни своих сторонников на бывшую базу повстанцев в провинции Идлиб. Многие из них прибыли на роскошных внедорожниках, сообщает Reuters.

«Я и не знал, что у нас такие высокие зарплаты!» — сказал сирийский лидер.

Затем он резко обратился к собравшимся чиновникам и бизнесменам: «Вы забыли, что вы — сыновья революции? Вас так быстро соблазнили?» — отметил он, увидев множество автомобилей Cadillac Escalade, Range Rover и Chevrolet Tahoe, припаркованных у входа.

О встрече, прошедшей 30 августа в провинции Идлиб, в бывшем штабе Аш-Шараа, далеко от официальной резиденции в Дамаске, ранее не освещалась в СМИ. Аш-Шараа выступал в окружении двух высокопоставленных представителей силовых структур.

По словам участников встречи, президент потребовал от госслужащих, владеющих дорогими автомобилями, сдать ключи или готовиться к расследованию по факту незаконного обогащения. Некоторые, как отмечается, действительно передали ключи при выходе.

В министерстве информации Сирии подчеркнули, что президент не потерпит даже намека на коррупцию среди госслужащих, но опровергли информацию о сдаче ключей от автомобилей.

Источник: TRT