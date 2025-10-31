Еще два маршрута столицы переходят на современные автобусы

На территории столицы автобусы на еще двух маршрутных линиях заменяются транспортными средствами, отвечающими современным требованиям.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Сообщается, что с 1 ноября будут заменены автобусы, эксплуатирующиеся на маршрутах № 81 и № 160.

На маршруте № 81, который связывает поселки Кёхня Гюнешли и Гарачухур, в распоряжение пассажиров будут предоставлены 20 автобусов марки "Yutong", оснащенных современной, экологически чистой технологией CNG (компримированный природный газ). С выпуском новых автобусов на линию интервал движения по маршруту составит 6 минут. Стоимость проезда по маршруту установлена в размере 0,60 AZN.

На регулярный маршрут № 160, который соединяет поселок Бина со станцией метро «Кёроглу», будет выпущено 18 автобусов, также оснащенных современной, экологически чистой технологией CNG. Автобусы будут обслуживать пассажиров с интервалом движения 6-7 минут. Стоимость проезда по маршруту установлена в размере 0,70 AZN.

На обоих маршрутах оплата проезда осуществляется в безналичном порядке.