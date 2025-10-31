В Турции вынесен суровый приговор виновным в пожаре на горнолыжном курорте, унесшем жизни 78 человек

В Турции вынесен приговор по делу о январском пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте «Карталкая» в провинции Болу.

Трагедия унесла жизни 78 человек, из них 34 ребенка, еще 137 человек пострадали.

Суд приговорил 11 обвиняемых, включая владельца отеля Халита Эргюля, к 34 пожизненным заключениям при отягчающих обстоятельствах (за гибель детей) и еще к 44 пожизненным заключениям (за остальных погибших) - без возможности смягчения наказания.

Остальные фигуранты - 21 человек - получили сроки до 22,5 лет лишения свободы по статьям «халатность» и «нарушение правил безопасности» турецкого законодательства.

Согласно 98-страничному обвинительному заключению, владельцам, членам совета директоров и руководству отеля инкриминировались 78 эпизодов «убийства с косвенным умыслом» и «умышленного причинения телесных повреждений с косвенным умыслом».

Источник: Anadolu

https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2025/10/31/thumbs_b_c_a81f67da9c228db8fbb5891b503f899a.jpg?v=154540