Трамп: Израиль и ХАМАС «очень-очень близки» к заключению соглашения

Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС, ведущие переговоры через посредников, находятся максимально близко к заключению соглашения на основе мирного плана американского лидера.

"Я думаю, что мы очень-очень близки к заключению соглашения. За это все арабские страны, все мусульманские страны. Всему миру нужно это соглашение, это особое соглашение, и оно принесет мир на Ближний Восток, не только в Газу. Я считаю, что сейчас [стороны] демонстрируют очень много доброй воли, и это невероятно", - заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

В понедельник в городе Шарм-эш-Шейх в Египте стартовал первый день нового раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа. По сведениям телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", консультации прошли "в позитивной атмосфере" и, как ожидается, продолжатся во вторник.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.

Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Источник: ТАСС