В Габале состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОТГ - ФОТО

В Габале состоялось заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заседание прошло в рамках предстоящего в Габале 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ.

Выступая на заседании, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в условиях, когда доверие к международным организациям пошатнулось, динамика основанного на братстве и взаимном доверии сотрудничества между странами-участницами ОТГ является для всех нас не только источником гордости, но и прочной основой для того, чтобы с надеждой смотреть в будущее: «Сегодня мы выслушаем предложения государств-членов по дальнейшему укреплению нашей организации. Увеличение количества ежегодно проводимых саммитов стран-участниц до двух по инициативе Президента Ильхама Алиева создало возможность для гибкого, глубокого и детального обсуждения перспектив нашего взаимодействия».

Акцентировав внимание на важности всесторонней политической координации и солидарности перед современными вызовами глобальной и региональной безопасности, Дж.Байрамов отметил, что сила ОТГ олицетворяет потенциал для более важной роли этой структуры как символа единства в формирующейся новой архитектуре международной безопасности. «Последовательные усилия и целенаправленная деятельность Азербайджана в процессе нормализации отношений с Арменией, с которой он находился в состоянии конфликта на протяжении десятилетий, также направлены на установление мира и стабильности в нашем регионе», – добавил он.

Министр довел до внимания, что государства-члены ОТГ играют роль моста между европейским и азиатским континентами, организуя естественные транспортные, логистические и транзитные линии в географическом плане. «Организация располагает огромными возможностями в этом направлении. Эта линия также является неотъемлемой частью Среднего коридора. Объявление в рамках Вашингтонского саммита маршрута TRIPP, который обеспечит беспрепятственное передвижение между западными регионами Азербайджана и Нахчываном через Зангезурский коридор, является важным шагом для диверсификации коммуникаций в нашем регионе», - сказал Дж.Байрамов.

Заседание Совета министров иностранных дел ОТГ продолжило работу дискуссиями.