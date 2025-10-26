 Фазаилу Агамалы стало плохо после семейного скандала на съезде партии | 1news.az | Новости
Фазаилу Агамалы стало плохо после семейного скандала на съезде партии

First News Media13:25 - Сегодня
У председателя партии "Ана Вэтен" Фазаиля Агамалы вчера вечером внезапно возникли проблемы со здоровьем.

Согласно информации Manset.az, из одной из частных клиник столицы была немедленно вызвана скорая помощь. Ему оказали первую помощь и назначили лечение.

Фазаил Агамалы подтвердил Manset.az этот факт и рассказал, что произошедшее вчера на съезде тяжело на него повлияло:

«Я до сих пор не могу прийти в себя после вчерашнего. Ночью мне внезапно стало плохо. Мы сразу же вызвали семейного врача. Он оказал мне медицинскую помощь. Врач сказал, что это из-за стресса и нервного напряжения. Знаете, мне сделали операцию на сердце. Жаль, что мой сын до сих пор об этом не жалеет».

Напомним, что скандал разразилсявчера на съезде партии «Ана Ватен», председателем которой является Фазаил Агамалы: Ф. Агамалы хотел доверить руководство партией своей дочери, депутату Гюнай Агамалы. Однако некоторые члены партии поддержали кандидатуру его сына Эльчина Агамали.

Позже Гюнай Агамалы выступила с заявлением, сообщив, что выборы председателя партии не состоялись, и съезд отложен на неопределенный срок.

