Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°С

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 9 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах возможен слабый туман и небольшой моросящий дождь.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19°С, днем 21-26°С. Атмосферное давление - 758 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью 80-85 %, днем 55-60 %.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможен небольшой моросящий дождь. В отдельных местах временами будет туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 15-19°С, днем 23-28°С; в горах ночью 8-13°С, днем 15-20°С.