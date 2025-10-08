ЕС намерен потратить на оружие и дроны €2,5 трлн до 2030 года
Евросоюз рассчитывает до 2030 года израсходовать на производство оружия, включая беспилотники и средства противодействия им, €2,5 трлн.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая в Страсбурге на слушаниях в Европарламенте по инцидентам с неопознанными дронами над Европой.
«До 2030 года у нас есть возможность израсходовать €2,5 трлн на различные оборонные нужды», - заявил Кубилюс. Он выразил надежду, что в эту сумму будет включена часть замороженных активов Центробанка РФ.
Источник: ТАСС
194