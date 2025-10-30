 В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты | 1news.az | Новости
В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты

First News Media19:45 - Сегодня
В Киеве при досмотре посылки произошел взрыв, пострадали пять работников почты

Взрыв посылки произошел в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе Киева. В результате происшествия пострадали пять работников отделения почты.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

"По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов во время досмотра одной из посылок. В результате происшествия пострадали пять работников отделения почты, медики оказывают им помощь", - говорится в сообщении в телеграм-канале в четверг.

На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

1014

