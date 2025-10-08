Сегодня можно будет наблюдать метеорный дождь Дракониды

8 и 9 октября можно будет наблюдать метеорный поток Дракониды - свое название он получил потому, что его источник находится в созвездии Дракона.

Об этом 1news.az сообщили на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ).

В отличие от других метеорных потоков, Дракониды движутся очень медленно и оставляют в небе яркие, продолжительные световые следы. Обычно их активность невысока - наблюдается около 5 метеоров в час.

Скорость Драконид сравнительно небольшая - примерно 20 км/с. Однако в истории этого потока бывали и неожиданные всплески: например, в 1926, 1933, 1946 и 2011 годах наблюдатели фиксировали тысячи метеоров в час.

В этом году пик активности метеорного потока Драконид ожидается вечером 8 и 9 октября, особенно в промежутке с 19:30 до 23:00.