На каких улицах Баку 4 ноября наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

4. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

7. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект нефтяников, в направлении круга "Азнефть".