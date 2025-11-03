Газета Sabah: В Азербайджане восстановлено разрушенное армянами кладбище жертв Ходжалы

В освобожденном от оккупации Карабахском регионе Азербайджана восстановлено кладбище, где захоронены жертвы массовой резни, устроенной армянами в городе Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в статье турецкой газеты Sabah из Агдамского района нашей страны.

Издание напоминает о сотнях мирных жителей Азербайджана, в том числе, женщинах, детях и стариках, ставших жертвами кровавого геноцида 1992 года в Ходжалы. «Многие из жертв были захоронены на кладбище шехидов в Агдаме. В период армянской оккупации данная территория была разрушена - могилы вскрыты, надгробия разломаны», - пишет турецкая газета. Она также акцентировала внимание на фактах глумления над останками убитых, разрушения армянами могил в поисках золотых зубов.

Газета отмечает, что после победы в 44-дневной Отечественной войне, началось масштабное возрождение освобожденных территорий Азербайджана, и в числе прочих, было восстановлено кладбище шехидов Ходжалы, где сегодня у надгробия жертв армянских преступлений, развеваются флаги Азербайджана и Турции.

«Работы по реставрации и восстановлению кладбища в Агдамском районе были реализованы усилиями правительства Азербайджана в координации с местной администрацией», - информирует читателей газета Sabah.