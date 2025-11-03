 Пашинян и Симонян объявили об участии в парламентских выборах 2026 года - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян и Симонян объявили об участии в парламентских выборах 2026 года - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:20 - Сегодня
Пашинян и Симонян объявили об участии в парламентских выборах 2026 года - ОБНОВЛЕНО

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян (партия "Гражданский договор") будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Как передают армянские СМИ, он уведомил о выдвижении своей кандидатуры для включения в общегосударственный пропорциональный список партии на предстоящих парламентских выборах 2026 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах 2026 года.

17:17

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах 2026 года.

В своем сообщении в соцсетях он опубликовал скриншот письма, подтверждающего выдвижение его кандидатуры в рамках пропорционального списка возглавляемой им партии «Гражданский договор».

Парламентские выборы в Армении запланированы на июнь 2026 года. О намерении участвовать в них ранее заявили также экс-президент Армении Роберт Кочарян, бывший защитник прав человека Арман Татоян (в рамках инициативы «Крылья единства»), а также движение «По-нашему», идейным лидером которого является бизнесмен и меценат Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.

Источник: Sputnik Армения

