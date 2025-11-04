Лига чемпионов УЕФА: стартует четвертый тур основного этапа

Сегодня вечером стартуют матчи четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

В первый игровой день состоятся девять встреч.

Так, клуб "Наполи" сыграет с "Айнтрахт Франкфуртом", "Славия Прага" встретится с "Арсеналом", "Атлетико Мадрид" с клубом "Роял Юнион", "Будё-Глимт" с "Монако", "Ювентус" со "Спортингом", клуб "Ливерпуль" с "Реал Мадридом", "Олимпиакос" с ПСВ, ПСЖ с "Баварией", а "Тоттенхэм" с клубом "Копенгаген".

Отметим, что игры тура завершатся завтра.

4 ноября

Лига чемпионов УЕФА

IV тур

21:45 "Наполи" - "Айнтрахт Франкфурт";

21:45 "Славия Прага" - "Арсенал".

5 ноября

00:00 "Атлетико Мадрид" - "Роял Юнион";

00:00 "Будё-Глимт" - "Монако";

00:00 "Ювентус" - "Спортинг";

00:00 "Ливерпуль" - "Реал Мадрид";

00:00 "Олимпиакос" - ПСВ;

00:00 ПСЖ - "Бавария";

00:00 "Тоттенхэм" - "Копенгаген".