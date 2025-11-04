Лига чемпионов УЕФА: стартует четвертый тур основного этапа
Сегодня вечером стартуют матчи четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.
В первый игровой день состоятся девять встреч.
Так, клуб "Наполи" сыграет с "Айнтрахт Франкфуртом", "Славия Прага" встретится с "Арсеналом", "Атлетико Мадрид" с клубом "Роял Юнион", "Будё-Глимт" с "Монако", "Ювентус" со "Спортингом", клуб "Ливерпуль" с "Реал Мадридом", "Олимпиакос" с ПСВ, ПСЖ с "Баварией", а "Тоттенхэм" с клубом "Копенгаген".
Отметим, что игры тура завершатся завтра.
4 ноября
Лига чемпионов УЕФА
IV тур
21:45 "Наполи" - "Айнтрахт Франкфурт";
21:45 "Славия Прага" - "Арсенал".
5 ноября
00:00 "Атлетико Мадрид" - "Роял Юнион";
00:00 "Будё-Глимт" - "Монако";
00:00 "Ювентус" - "Спортинг";
00:00 "Ливерпуль" - "Реал Мадрид";
00:00 "Олимпиакос" - ПСВ;
00:00 ПСЖ - "Бавария";
00:00 "Тоттенхэм" - "Копенгаген".