Тренер сербской Суперлиги умер прямо во время матча - ФОТО

Ужасные новости пришли из Сербии.

Младен Жижович, главный тренер клуба «Раднички» из Крагуеваца, потерял сознание во время встречи 14-го тура чемпионата с «Младостью». Спустя какое-то время он скончался, несмотря на экстренную медицинскую помощь. Тренеру было всего 44 года.

Жижович внезапно упал на землю у боковой линии в первом тайме. Медицинские бригады поспешили ему на помощь и попытались реанимировать тренера, но спасти его не удалось. Матч был немедленно приостановлен, поскольку игроки и персонал находились в шоковом состоянии. Некоторые футболисты в ужасе хватались за голову. Тренера увезли на машине скорой помощи, однако он ушёл из жизни по дороге в больницу.

Босниец потерял сознание на 22-й минуте. Игру возобновили, пока Жижовича везли в больницу. Но на 41-й минуте встречу окончательно приостановили. Как раз в этот момент все присутствующие на стадионе узнали о смерти тренера.

Младен возглавил «Раднички» всего месяц назад — он сменил на этому посту Феджу Дудича (сейчас работает с «Марибором»). Под руководством нового тренера команда провела всего два матча, а третий омрачился шокирующей новостью о кончине Жижовича.

Игровая карьера Жижовича длилась с 1997 по 2016 год. Почти всю он провёл на родине — в Боснии и Герцеговине. Был небольшой период (18 встреч) выступления за албанскую «Тирану». В 2009 году стал чемпионом Боснии с клубом «Зриньски Мостар». Провёл два матча в составе национальной команды (товарняки с Японией и Азербайджаном в 2008-м).

По окончании игровой карьеры Жижович трудился тренером на родине («Радник», «Зриньски Мостар», «Слобода», «Борац»), в Северной Македонии («Шкупи»), в Саудовской Аравии («Аль-Хулуд»). Первый опыт работы в Сербии оказался очень краткосрочным.

