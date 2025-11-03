Румыния покупает у Норвегии 18 истребителей F-16 за один евро

Правительство Румынии подписало межправительственное соглашение о покупке 18 истребителей F-16 у Нидерландов в Бухаресте.

Как сообщает Министерство обороны страны, речь идёт о самолётах, находящихся в центре подготовки пилотов F-16 в местечке Фетешть. Они официально будут переданы в собственность государства Румынии по символической цене в 1 евро.

Однако Румыния уплатит НДС в размере 21 миллиона евро, исходя из общей стоимости самолётов и пакета логистической поддержки, оценённой в 100 миллионов евро.

Самолёты будут использоваться исключительно для подготовки пилотов, при этом Румыния обязуется предоставить определённое количество мест для подготовки пилотов, прибывающих из стран НАТО и партнёрских государств.