OpenAI заключила контракт с Amazon на $38 млрд

First News Media21:00 - Сегодня
Компания OpenAI заключила соглашение с Amazon Web Services (AWS) о покупке вычислительных мощностей на сумму 38 миллиардов долларов, сообщает CNBC.

В рамках контракта OpenAI получит доступ к инфраструктуре AWS, включающей сотни тысяч процессоров Nvidia, специально спроектированных для поддержки и обучения передовых моделей искусственного интеллекта.

Это первое соглашение OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT — с крупнейшим мировым провайдером облачных услуг. Ранее компания пользовалась исключительно вычислительными ресурсами Microsoft, которая инвестировала в стартап около 13 миллиардов долларов. Однако в январе Microsoft объявила, что больше не будет эксклюзивным облачным партнёром OpenAI.

Мощности AWS будут использоваться как для работы ChatGPT в реальном времени, так и для обучения моделей нового поколения.

После объявления о сделке акции Amazon.com Inc. на предварительных торгах в понедельник выросли примерно на 5%.

