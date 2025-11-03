В Армении арестовали брата и племянника католикоса всех армян - ОБНОВЛЕНО

Решением суд общей юрисдикции Армавирской области Армении племянник католикоса всех армян Гарегина II - Амбарцум Нерсисян взят под стражу на 1 месяц.

Об этом передают армянские СМИ.

Ранее Следственный комитет Армении обратился в суд с ходатайством об аресте брата и племянника Католикоса всех армян Гарегина II – 68-летнего Геворка Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна. Они были задержаны по обвинению в хулиганстве и препятствовании предвыборной агиткампании в Вагаршапате.

Напомним, что сегодня также был арестован на месяц брат Гарегина II - Геворк Нерсисян.

17:31

Брат католикоса всех армян Гарегина II Геворг Нерсисян арестован на месяц по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агитационной кампании. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян в Facebook, передают армянские СМИ.

"Судья Арман Бабаханян принял решение об аресте Геворга Нерсисяна сроком на один месяц. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Амбарцума Нерсисяна будет рассмотрено в ближайшее время", - добавил Зограбян.

Ранее адвокат сообщил, что брату католикоса всех армян и его племяннику было предъявлено обвинение на основании поста, опубликованного в Facebook кандидатом в мэры города Вагаршапата от партии "Республика" Арутюном Мкртчяном. По утверждению Мкртчяна, 1 ноября Геворг Нерсисян с сыновьями воспрепятствовал предвыборной агитации в преддверии предстоящих выборов в органы местного самоуправления укрупненной общины Вагаршапат Армавирской области, запланированных на 16 ноября.