Инсульт значительно чаще поражает бедных людей, выяснили ученые

First News Media08:52 - Сегодня
Ученые из Университета Тасмании установили, что люди с низким социально-экономическим статусом на 33% чаще переносят инсульт по сравнению с более обеспеченными слоями населения.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Авторы проанализировали медицинские данные жителей Тасмании — включая госпитализации и летальные исходы — за период с 2007 по 2020 год. Анализ показал, что социальное положение напрямую связано с риском развития заболеваний сосудов. В частности, выяснилось, что люди с низким социально-экономическим статусом на 33% чаще страдают от инсультов.

По словам исследователей, у людей с низким уровнем дохода чаще встречаются гипертония, сердечные патологии, диабет и нарушения обмена веществ. В таких группах населения также чаще диагностируются болезни пищеварительной и иммунной систем, а иногда и онкологические заболевания — даже в молодом возрасте.

Авторы отмечают, что ключевую роль играет ограниченный доступ к медицинской помощи и профилактическим программам. Они подчеркивают, что выравнивание условий доступа к здравоохранению и расширение профилактики среди социально уязвимых групп может значительно снизить смертность от инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: Gazeta.ru

