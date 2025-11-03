В Турции молодую девушку зарезали, нанеся 75 ножевых ударов. Подозреваемый - азербайджанец - ФОТО
В турецком городе Бурса была убита 20-летняя гражданка России Арзу Халилова. Девушке нанесли 75 ножевых ранений.
Как сообщает газета Milliyet, трагедия произошла в доме, расположенном в районе Йылдырым, в квартале Дегирменликизык.
Подозреваемым в совершении преступления является её 27-летний азербайджанский возлюбленный С.М.
По предварительным данным, между сожителями возникла ссора, которая быстро переросла в драку. Подозреваемый был задержан полицией.
По факту возбуждено уголовное дело.
