В Турции молодую девушку зарезали, нанеся 75 ножевых ударов. Подозреваемый - азербайджанец - ФОТО

В турецком городе Бурса была убита 20-летняя гражданка России Арзу Халилова. Девушке нанесли 75 ножевых ранений.

Как сообщает газета Milliyet, трагедия произошла в доме, расположенном в районе Йылдырым, в квартале Дегирменликизык.

Подозреваемым в совершении преступления является её 27-летний азербайджанский возлюбленный С.М.

По предварительным данным, между сожителями возникла ссора, которая быстро переросла в драку. Подозреваемый был задержан полицией.

По факту возбуждено уголовное дело.