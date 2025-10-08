 Azercell и Amazon формируют партнерство | 1news.az | Новости
Общество

Azercell и Amazon формируют партнерство

First News Media10:45 - Сегодня
В рамках стратегической приверженности цифровой трансформации Azercell официально присоединился к глобальной партнерской сети Amazon (AWS Partner Network) получив соответствующую сертификацию.

На встрече, состоявшейся 7 октября с участием руководства Azercell и представителей AWS (Amazon Web Services), обсуждалось расширение сотрудничества и определение новых направлений взаимодействия.

В списке основных тем обсуждения были разработка локализованных решений на базе искусственного интеллекта, инфраструктурные решения, включая Direct Connect (специальное сетевое подключение), и другие технологические инициативы.

Во время встречи компания Amazon выразила готовность поддерживать усилия Azercell в области цифровой трансформации, включая дальнейшее развитие цифрового рынка, привлечение новых партнеров и стимулирование инноваций. Особое внимание было уделено инициативам по повышению киберустойчивости, развитию квалификации специалистов в сфере технологий и поддержке женщин, занятых в данной отрасли, а также имплементации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.

В рамках встреч были организованы специализированные сессии по кибербезопасности, стратегии ИИ, а также инновационным технологиям.

Стороны сошлись во мнении, что это партнёрство является важным шагом на пути к укреплению цифровой экосистемы страны.

Следует отметить, что Amazon Web Services обладает крупнейшей и самой разветвленной глобальной инфраструктурой в мире, предоставляющей клиентам необходимую вычислительную мощность.

Уникальная архитектура сети обеспечивает непревзойденную масштабируемость, высокую производительность и надежность приложений, независимо от того, работают ли они в облаке, локально или на периферийных устройствах.

На правах рекламы

