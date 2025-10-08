У пассажира рейса Дубай-Баку обнаружено 37 слитков золота в ручной клади - ФОТО

В результате таможенных мероприятий, проведённых сотрудниками Главного таможенного управления в сфере воздушного транспорта, была предотвращена незаконная попытка провоза слитков золота через государственную границу.

При таможенном контроле ручной клади гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Дубай-Баку, в его куртке и сумке были обнаружены 37 слитков марки «Pamp» общим весом около 365 граммов, скрытых от таможенного контроля, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета АР.

По данному факту проводится расследование.