Политика

Азербайджан на заседании ОИС выразил поддержку суверенитету Сомали

First News Media11:45 - Сегодня
Азербайджан на заседании ОИС выразил поддержку суверенитету Сомали

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвящённом ситуации в Сомали.

Как сообщили в МИД, заседание, прошедшее в городе Джидда (Саудовская Аравия), было созвано с целью выражения поддержки суверенитету и территориальной целостности Сомали в связи с попытками признания региона «Сомалиленд» в качестве независимого государства, а также обсуждения возможных совместных шагов в этом направлении.

Выступая на заседании, Я.Рафиев выразил поддержку Азербайджаном суверенитета, национального единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали. Заместитель министра отметил, что как активный член Контактной группы ОИС по Сомали Азербайджан будет и впредь поддерживать коллективные усилия международного сообщества, в том числе государств-членов ОИС, по данному вопросу.

Была также подчеркнута приверженность нашей страны нормам и принципам международного права, а международному сообществу адресован призыв к ответственному поведению в рамках международного права ради установления мира, стабильности и безопасности в различных регионах, в том числе на Африканском Роге и в бассейне Красного моря.

По итогам 22-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел ОИС государства-члены приняли резолюцию, выражающую однозначную и решительную поддержку Сомали и её территориальной целостности.

Азербайджан на заседании ОИС выразил поддержку суверенитету Сомали

