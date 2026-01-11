Азербайджан на заседании ОИС выразил поддержку суверенитету Сомали

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвящённом ситуации в Сомали.

Как сообщили в МИД, заседание, прошедшее в городе Джидда (Саудовская Аравия), было созвано с целью выражения поддержки суверенитету и территориальной целостности Сомали в связи с попытками признания региона «Сомалиленд» в качестве независимого государства, а также обсуждения возможных совместных шагов в этом направлении.

Выступая на заседании, Я.Рафиев выразил поддержку Азербайджаном суверенитета, национального единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали. Заместитель министра отметил, что как активный член Контактной группы ОИС по Сомали Азербайджан будет и впредь поддерживать коллективные усилия международного сообщества, в том числе государств-членов ОИС, по данному вопросу.

Была также подчеркнута приверженность нашей страны нормам и принципам международного права, а международному сообществу адресован призыв к ответственному поведению в рамках международного права ради установления мира, стабильности и безопасности в различных регионах, в том числе на Африканском Роге и в бассейне Красного моря.

По итогам 22-го внеочередного заседания Совета министров иностранных дел ОИС государства-члены приняли резолюцию, выражающую однозначную и решительную поддержку Сомали и её территориальной целостности.