Тегеран охватили пожары, горят и мечети

Во время беспорядков в Тегеране вооруженные участники подожгли 26 жилых домов, 34 мечети, 40 банков, 15 торговых центров, 13 правительственных учреждений и 50 транспортных средств, включая общественные.

Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на руководителя пожарной службы провинции Тегеран, Кодратолла Мохаммади.

Он также отметил, что протестующие не только устраивали поджоги, но и препятствовали работе пожарных.

"Во время одной из операций наши сотрудники направлялись к горевшему жилому дому, но мятежники подожгли машины и не дали им добраться до места происшествия", — заявил Мохаммади.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что лица, провоцирующие столкновения и насилие, совершавшие убийства и поджоги понесут суровое наказание.