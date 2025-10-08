ХАМАС и Израиль обменялись списками для обмена

Палестинское движение ХАМАС и Израиль через посредников передали друг другу списки заложников и заключенных, которых планируется освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщил официальный представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну.

"Сегодня мы обменялись списками заложников и заключенных, которых следует освободить в соответствии с оговоренными ранее критериями", - объявил он. Слова ан-Нуну приводятся в телеграм-канале ХАМАС.

Представитель движения подчеркнул, что в переданных Израилю списках указано "согласованное число" палестинских заключенных, однако не указал, сколько именно человек требуют освободить радикалы.

Источник: ТАСС