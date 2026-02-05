Обнародованы преимущества новой реформы в сфере пособий социального страхования

Меры по реформе, предусмотренные новым постановлением Кабинета Министров о пособиях социального страхования, предусматривают автоматизацию начисления этих пособий, а также ряд гуманных изменений, ориентированных на граждан, в сфере их начисления.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, с 1 мая этого года в автоматическом, проактивном режиме будут начисляться 4 вида пособий соцстрахования: пособия по временной утрате трудоспособности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до 3 лет и единовременное пособие на погребение.

Таким образом, для назначения этих пособий работнику не потребуется подавать заявления, собирать и представлять различные документы, а ряд дополнительных обязанностей работодателя (создание комиссии, подготовка и представление документов, таких как протоколы, бухгалтерские таблицы и т.д.) будет исключен. Например, если процедура назначения пособия на уход за ребенком до 3 лет состоит из 4 этапов (работник предоставляет работодателю свидетельство о рождении ребенка, комиссия принимает решение, работодатель передает документы в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ), а фонд выплачивает пособие), то с 1 мая она будет завершена всего одним этапом (назначение пособия на основании данных в электронных системах).

Эти механизмы проактивного определения сделают процесс выплаты пособий по социальному страхованию более гибким и прозрачным, а также позволят в короткие сроки выплачивать пособия, получение которых в настоящее время занимает некоторое время. В результате новой реформы, если в настоящее время пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере 60, 80, 100 процентов в зависимости от стажа работы, то теперь каждому работнику будет выплачиваться 100 процентов независимо от стажа. Если в настоящее время пособие по временной утрате трудоспособности выплачивается лицам с инвалидностью в течение 6 месяцев, а другим лицам - в течение 12 месяцев, то теперь оно будет выплачиваться каждому работнику в течение 12 месяцев. Если двойное пособие по уходу выплачивалось только детям лиц с инвалидностью в связи с Чернобыльской аварией, то теперь двойное пособие по уходу будет выплачиваться для всех детей с инвалидностью. Также будет отменена обязанность работодателя рассчитывать размер пособия по временной утрате трудоспособности, беременности и родам; этот расчет будет производиться страховщиком (ГФСЗ).