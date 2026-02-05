 Валюта Великобритании упала на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна | 1news.az | Новости
Валюта Великобритании упала на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна

First News Media19:02 - Сегодня
Валюта Великобритании упала на фоне политических рисков из-за файлов Эпштейна

Британские облигации и фунт стерлингов оказались под давлением на фоне беспокойства инвесторов из-за политической нестабильности, пишет Financial Times.

В четверг, 5 февраля, фунт стерлингов к доллару подешевел на 0,84%, на минимуме его курс достиг отметки $1,35. К евро британская валюта снизилась на 0,65%, на минимуме курс фунта был на отметке €1,149. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла до 4,59% — это максимум с ноября прошлого года.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер столкнулся с растущим недовольством внутри Лейбористской партии из-за последствий скандала с американским инвестиционным банкиром Джеффри Эпштейном. В файлах Эпштейна был обнаружен Питер Мандельсон, которого Стармер назначил в 2024 году послом в США. В сентябре 2025 года Мандельсона уволили с занимаемой должности из-за выявленных связей с Эпштейном. Накануне увольнения Кир Стармер заявлял о полном доверии Мандельсону и подчеркнул, что дипломат прошел тщательную проверку перед назначением

«Мы считали, что политический риск в Великобритании больше не учитывается в значительной степени. [Этот риск] материализовался быстрее, чем мы ожидали», — сказал управляющий в Fidelity International Майк Ридделл. По словам Марка Даудинга из RBC BlueBay Asset Management, скандал может вбить «последний гвоздь в гроб» Стармера, который и без того давно не популярен в своей собственной партии.

Распродажа государственных облигаций Великобритании угрожает подорвать период относительного спокойствия на рынке, который наступил после осеннего объявления бюджета, сделанного канцлером Казначейства Великобритании (министром финансов) Рэйчел Ривз. Тогда это успокоило инвесторов, обеспокоенных масштабами госзаимствований, уточняет газета.

Теперь же участники рынка опасаются роста госзаимствований при любом преемнике Стармера. Ранее ожидалось, что такой риск обострится лишь после региональных выборов в мае.

Валютные рынки «учитывают в ценах некоторый риск того, что Стармер может не пережить эту историю с Мандельсоном», считает стратег ING Франческо Пезоле.

Аналитики полагают, что в широком контексте влияние Дела Эпштейна на американский и мировой финансовые рынки носит скорее символический характер.

Существенных изменений в мировой финансовой системе, банковском секторе или инвестиционных потоков из-за самих по себе документов по делу ожидать не приходится, если за публикациями не последуют конкретные юридические и регуляторные действия, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Возможно, публикация новых файлов Эпштейна повлияет на внутренние политики и предписания для сотрудников, могут быть точечные отставки в менеджменте и заявления, которые способны вызвать лишь кратковременную коррекцию на рынках, считает глава люксембургского офиса KRK Group Никита Рябинин.

Москва и Кабул обсуждают привлечение трудовых мигрантов из Афганистана

