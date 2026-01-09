Президент Азербайджана освободил ряд категорий граждан от госпошлины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законы «О государственной пошлине» и «О государственном реестре недвижимого имущества».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно поправкам, от уплаты госпошлины на ряд услуг и юридических действий, связанных с регистрацией прав на недвижимое имущество, освобождаются лица, получившие инвалидность при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя нашей страны, во время событий 20 января 1990 года, при исполнении воинских и служебных обязанностей, во время службы на Чернобыльской АЭС, а также члены семей шехидов.