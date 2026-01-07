Джахангир Новрузов награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, этой награды он удостоен за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры.

Отметим, что народный артист Азербайджана Джахангир Новрузов, прославившийся ролями в кино и телеспектаклях, происходит из одной из самых известных театральных династий страны. Он — внук одного из первых профессиональных актёров Азербайджана Джахангира Зейналова и сын народной артистки Насибы Зейналовой.