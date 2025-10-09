Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 10 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днём местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-19 °C, днём - 21-26 °C.

Атмосферное давление повысится с 755 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 80–85%, днём - 60–65%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут дожди с грозами. В отдельных местах дождь может быть кратковременным ливневым, возможен град, в высокогорных районах - мокрый снег.

В некоторых местах местами будет туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-18 °C, днём - 22–27 °C; в горах ночью 5-10 °C, днём 12-17 °C.