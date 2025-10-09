В российско-украинском конфликте пропало без вести около 200 тыс. человек

С начала российско-украинского конфликта около 200 тысяч человек пропали без вести.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитро Лубинец на международной конференции в Баку.

Точные цифры станут известны только после окончания конфликта и для выяснения судеб пропавших без вести необходима международная помощь, добавил он.

Лубинец предложил создать совместную рабочую группу по вопросам пропавших без вести с участием Украины, Азербайджана и других стран.

"Азербайджан имеет большой опыт в этой области. Мы также хотим воспользоваться этим опытом. Пропавшие без вести люди не должны быть забыты. Мы должны непрерывно работать в этом направлении", - подчеркнул он.

Г. Агаев