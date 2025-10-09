Сильный ветер в Азербайджане: Объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения.

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии 10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения.

В Шеки, Огузе, Исмаиллы, Евлахе, Бардe, Тертере, Мингячевире, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Гёйчае, Зардабе и Агдаше, согласно оранжевому предупреждению, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20,8–28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны, согласно жёлтому предупреждению, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 13,9–20,7 м/с.

Читайте по теме:

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер