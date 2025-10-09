В Баку проходит фестиваль кибербезопасности CIDC 2025

В Баку состоялась официальная церемония открытия фестиваля кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC 2025).

Как сообщает Trend, мероприятие организовано Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) совместно со Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В этом году в фестивале CIDC-2025 принимают участие более 2 200 посетителей, 934 участника тренингов, 51 команда и 56 партнерских организаций.

Главная цель фестиваля — обмен передовым международным опытом в сфере защиты критической информационной инфраструктуры, информационной безопасности, цифровой устойчивости и применения искусственного интеллекта, а также укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами.

В течение двух дней участники смогут принять участие в соревновании "Кибервойна в умных городах", прослушать 10 презентаций и 5 панельных дискуссий с участием местных и зарубежных экспертов по кибербезопасности, пройти 6 бесплатных тренингов в рамках программы первой в Азербайджане кибершколы Hack The Future 2, а также ознакомиться с выставка передовых решений в области кибербезопасности, представляющей новейшие технологии и тенденции отрасли.

На выставке свои разработки в области информационной безопасности, управления рисками и защиты сетей представят 41 местная и зарубежная компания.

Ключевым событием мероприятия станет виртуальное соревнование по кибервойне, которое в этом году пройдет под концепцией "Кибервойна в умных городах". В нем примут участие 20 местных и впервые 5 иностранных команд, представляющих государственные структуры, объекты критической инфраструктуры, банковский и телекоммуникационный сектора. Среди иностранных участников — команды из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана.