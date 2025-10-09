Секрет совершенного вкуса - ВИДЕО

Səba объявляет об обновлении бренда: “От превосходного качества к cовершенному вкусу”.

Одна из самых известных марок куриного мяса в Азербайджане, Səba, представляет обновление бренда. Поднимая на новую высоту наследие превосходного качества, сохранявшееся с момента основания, Səba заново выстраивает опыт бренда и продукта благодаря усиленному контролю качества на каждом этапе производства и усовершенствованной холодной логистической цепочке. Эта трансформация превращает новый слоган бренда “Совершенный вкус” в реальность, ведь совершенство не возникает случайно.

Почему «превосходное качество» сегодня превращается в «совершенный вкус»?

1) Точность от зерна до тарелки.

• Подтверждённая, сбалансированная программа кормления; отслеживаемость пищевого профиля и происхождения каждой партии корма;

• Строгое соблюдение протоколов биобезопасности на фермах: здоровая птица, чистое сырьё, более стабильный вкус.

2) Процесс, измеряемый на каждом шаге.

• Усиленный мониторинг критических точек контроля (CCP) на этапах забоя и переработки; поканальный контроль температуры в режиме реального времени;

• Увеличенная частота микробиологических тестов по партиям; оценка стабильности вкуса сенсорной панелью (вкус/текстура/сочность);

• Кислородные барьерные материалы и улучшенные технологии запайки в упаковке - более длительное сохранение свежести.

3) Свежий продукт каждый день: повышенная дисциплина в «холодной цепочке».

• Перевозка при температуре 0-4 °C, а также GPS и регистраторы температуры в машинах;

• Региональные кросс-док центры и утренняя волнообразная доставка обеспечивают поставку в отдалённые городские точки с использованием компактных изотермических автомобилей;

• На уровне магазина применяется принцип приоритета оборота товаров с ближайшим сроком годности (FEFO) и визуальные протоколы свежести.

Халяль-стандарты: годы доверия с аккредитацией GIMDES

Səba - единственное предприятие в Азербайджане, которое с 2014 года на постоянной основе подтверждает соответствие требованиям GIMDES (Турция) в производстве халяль-курятины и имеет соответствующую сертификацию по всем этапам, от забоя до упаковки. Эта аккредитация официально подтверждает соблюдение процессов, соответствующих шариату. Сертификаты поддерживаются в актуальном состоянии благодаря регулярным проверкам и продлениям.

Конкретные новшества для потребителя

• Более свежий продукт и более длинное “окно пикового вкуса” благодаря защищённой “холодной цепочке” доставки и усовершенствованной упаковке;

• Более прозрачный опыт: отслеживание партий по QR-коду, рекомендации по хранению;

• Лучшая доступность: усиленные ежедневные волны поставок по Баку и регионам, протоколы свежести в магазинах.



Исполнительный директор Абид Алиев так прокомментировал обновление бренда:

«На протяжении многих лет наши потребители доверяют неизменно высокому качеству Səba. Сегодня мы ещё больше укрепляем это наследие: совершенствуем процессы, ужесточая измеримые стандарты качества, усиливаем “холодную цепочку” поставок и ежедневно доставляем потребителям обещанный нами “Совершенный вкус”».

